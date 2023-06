148 milhões para construir mais de mil habitações no Médio Tejo

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) assinou com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) um protocolo que prevê um investimento de cerca de 148 milhões de euros para construir 1132 habitações a custos controlados nos 13 municípios da região. A iniciativa decorreu na sala de conferências da CIMT e contou com a presença da ministra da Habitação, Marina Gonçalves, e do presidente do IHRU, António Leitão, que cumpriu a sua primeira cerimónia protocolar desde que assumiu o cargo.

Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), explicou que o investimento vai ser concretizado exclusivamente com verbas do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) e insere-se numa estratégia da comunidade intermunicipal que assenta na promoção de condições de atractividade para o território. A também presidente da Câmara Municipal de Tomar referiu que os 13 municípios do Médio Tejo fizeram um levantamento do que é necessário para realizar o investimento, nomeadamente em relação ao edificado devoluto, acrescentando que as autarquias, para além deste programa, também estão a desenvolver as suas próprias Estratégias Locais de Habitação (ELH). “A equipa da comunidade é pequena, mas somos os melhores executores da região Centro de fundos comunitários”, afirmou, com orgulho, salientando o facto de este protocolo respeitar apenas à oferta habitacional com rendas acessíveis para famílias que não encontram resposta no mercado, dado o valor das rendas praticado actualmente.

