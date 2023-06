Concelho de Vila Franca de Xira tem 70 mil pessoas sem médico de família

Os utentes de saúde de Vila Franca de Xira vão concentrar-se este sábado junto ao centro de Saúde do Forte da Casa em protesto contra a falta de médicos de família.

A acção de protesto vai decorrer pelas 18h00, sendo antecedida por um encontro que junta as sete comissões de utentes de saúde de Vila Franca de Xira, segundo disse à agência Lusa Nélia Ferreira, do Movimento de Utentes de Serviços Públicos (MUSP).

Em causa está, explicou Nélia Ferreira, as “carências no acesso aos cuidados de saúde”, nomeadamente a falta de médicos de família no concelho de Vila Franca de Xira. “Estamos a assistir a um desinvestimento e a uma degradação do SNS (Serviço Nacional de Saúde). A ideia é debater com as comissões e com os utentes os problemas que temos e discutir futuras formas de luta”, apontou.

Segundo Nélia Ferreira, neste momento, no concelho de Vila Franca de Xira cerca de 70 mil pessoas estão sem médico de família, existindo apenas um centro de saúde com atendimento complementar (Póvoa de Santa Iria), para onde se têm de deslocar os utentes das outras freguesias.

“Defendemos que o atendimento complementar tem de ser alargado, pelo menos, para Vila Franca de Xira e Alverca para que possam ser atendidas por dia mais pessoas e para que estas não tenham de percorrer grandes distâncias”, defendeu.

Relativamente ao Hospital de Vila Franca de Xira, os utentes defendem que seja criado um parque de estacionamento gratuito. “Em relação a amanhã (sábado) esperamos uma grande adesão. O que posso assegurar é que não ficaremos por aqui”, afirmou.