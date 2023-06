Abrantes agraciou bombeiros e escuteiros com medalhas de mérito no Dia da Cidade

Dia da Cidade foi assinalado com a atribuição de medalhas de mérito à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Abrantes e aos agrupamentos de escuteiros do concelho. Mais de uma dezena de trabalhadores do município foram distinguidos com medalha de dedicação e bons serviços.

O quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Abrantes acolheu na quarta-feira, 14 de Junho, a cerimónia evocativa do Dia da Cidade de Abrantes, na qual foram agraciados com a medalha de mérito municipal os bombeiros e os agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas do concelho. Foram ainda homenageados os trabalhadores que completaram 25 anos ao serviço do município e aqueles que se aposentaram em 2023.

Depois de hasteadas as bandeiras e entregues as medalhas e diplomas, o presidente do município, Manuel Valamatos, salientou no seu discurso que a maior riqueza de “Abrantes são as pessoas” e que além de festejar a história importa celebrar e cultivar os “valores da solidariedade, identidade e da responsabilidade colectiva” para que seja preservado e transmitido às gerações vindouras o legado de Abrantes.

Sobre a homenagem à Associação Humanitária dos Bombeiros de Abrantes, que este ano comemora o seu 10º aniversário, Manuel Valamatos pediu que fosse considerada como “um reconhecimento e agradecimento dos abrantinos pelo trabalho realizado” pela corporação. “É para nós uma honra estar neste quartel que é sinónimo de coragem, solidariedade e dedicação ao próximo, valores que importa preservar e promover neste dia em que celebramos Abrantes”, sublinhou o socialista.

Os agrupamentos 172 de Abrantes, 193 de Mouriscas, 273 de Tramagal, 697 de Rossio ao Sul do Tejo e 1093 da Chainça receberam do presidente da câmara palavras de reconhecimento e incentivo para continuarem a ser uma “referência na formação dos jovens como cidadãos exemplares e na construção de uma sociedade mais justa e solidária”.

Por último, Manuel Valamatos agradeceu de forma sentida o “inestimável contributo” dos funcionários que este ano foram agraciados com a medalha de dedicação e bons serviços pelos 25 anos de casa (Carla Duque, João Matos, Lina Pereira, Patrícia Silva, Pedro Camarinhas e Ramiro dos Santos) e pelos que se aposentaram (António Grácio, Álvaro Batista, Francisco Pereira, Isabel Cartaxo, Manuel Nunes, Máriz Marques e Sildalina Silva). A cerimónia evocativa foi abrilhantada pelo Orfeão de Abrantes que interpretou o Hino Nacional, A Portuguesa.