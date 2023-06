Tomar aposta em projectos e sensibilização para ter comunidades mais inclusivas

A cidade de Tomar vai receber o evento de fecho do projecto “+Acesso para Todos – Por Comunidades Mais Inclusivas” a 29 de junho, pelas 15h00, no Complexo Desportivo Municipal de Tomar. O evento terá como ponto inicial a apresentação dos resultados do projecto no concelho, seguido uma mesa-redonda cujo tema central serão as acessibilidades. A iniciativa pretende ser mais do que uma apresentação de resultados, promovendo momentos de partilha e reflexão sobre a área das acessibilidades. O evento é aberto a toda a comunidade.

Foram realizadas, no concelho de Tomar, várias acções junto da comunidade escolar e da população, juntas de freguesia e entidades locais que incluíram palestras de sensibilização, peddypapers de acessibilidades nas escolas e acções de sensibilização sobre acessibilidades com experienciação em cadeira de rodas e mapeamento de acessibilidades nas ruas.

O projecto “+Acesso para todos – por Comunidades mais inclusivas” foi criado pela Associação Salvador com o objectivo de combater esta realidade e contribuir para um país mais acessível e uma sociedade mais inclusiva.A iniciativa, com o apoio da Portugal Inovação Social, está presente em 15 municípios de norte a sul do país, onde se inclui Tomar. A Associação Salvador tem como missão promover a inclusão das pessoas com deficiência motora na sociedade e melhorar a sua qualidade de vida, potenciando os seus talentos e sensibilizando para a igualdade de oportunidades. Em pleno século XXI, a falta de acessibilidades ainda é um dos principais factores de exclusão social das pessoas com deficiência motora.