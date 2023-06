Médicos e ferrovia em discussão na reunião de câmara de VFX

Se nada acontecer e o comboio de alta velocidade entrar em funcionamento sem que a via seja alargada o serviço urbano de comboios será reduzido para metade no concelho de Vila Franca de Xira. O alerta foi deixado na manhã desta quarta-feira, 28 de Junho, pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, durante a reunião de câmara que se está a realizar na Sociedade Euterpe Alhandrense. O autarca diz que essa situação não pode acontecer e que prejudicará a mobilidade metropolitana aos moradores do concelho. O tema foi levantado pelos vereadores da oposição, que também manifestaram preocupações com a continuidade do problema da falta de médicos ao serviço nos centros de saúde. "A procura por médicos continua, infelizmente não é por abrirem vagas que essas mesmas vagas são preenchidas", lamentou o autarca.