Barrica-se em casa após ameaçar mulher e sogra

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um homem de 54 anos barricou-se quarta-feira em casa, ao final da tarde, na Rua do Vale, nos Foros da Charneca, Benavente, e recusou entregar-se à GNR. O alerta terá sido dado pela esposa, que estava em casa com a mãe. Temendo pela sua segurança, uma vez que o homem estava emocionalmente alterado e em aparente estado de embriaguez, a mulher pediu socorro.

Os primeiros a chegar ao local foram os Bombeiros Voluntários de Benavente, accionados para um caso de violência doméstica. Quando chegaram o homem tinha um vidro na mão, estava cortado, e gritou para que não entrassem em casa. Foi chamada a GNR, mas o homem manteve a postura. As autoridades chamaram reforços e levaram a mulher e a sogra do homem para o posto da GNR de Benavente.

Numa segunda chamada telefónica os Bombeiros de Benavente foram novamente chamados por um vizinho, uma vez que o homem já estava estendido no meio da estrada. Foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira com escoriações. Ao entrar para a ambulância o homem disse não se lembrar do sucedido.