Investimento de 148 milhões para mais de mil habitações no Médio Tejo

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) assinou com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) um protocolo que prevê um investimento de cerca de 148 milhões de euros para construir 1.132 habitações a custos controlados nos 13 municípios da região. A iniciativa decorreu na sala de conferências da CIMT e contou com a presença da ministra da Habitação, Marina Gonçalves e do presidente do IHRU, António Leitão, que cumpriu a sua primeira cerimónia protocolar desde que assumiu o cargo.

Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), explicou que o investimento vai ser concretizado exclusivamente com verbas do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) e insere-se numa estratégia da comunidade intermunicipal que assenta na promoção de condições de atractividade para o território.