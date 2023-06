Freixianda inaugurou parque no dia em que comemorou 28 anos de elevação a vila

Freixianda assinalou a 21 de Junho o 28º aniversário de elevação a vila com a inauguração da requalificação do parque infantil situado no Largo Juvêncio Figueiredo. A cerimónia iniciou com o descerramento da placa comemorativa na presença de vários autarcas do concelho nomeadamente o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, e do presidente da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, Paulo Nunes.

Luís Albuquerque não escondeu a satisfação pela apresentação do novo parque infantil que contou com um apoio camarário de 75% do total do investimento realizado. O presidente destacou os projectos que têm sido concretizados ou que se encontram em curso na união de freguesias que visam melhorar as condições de vida da população. Destaque para a Área de Acolhimento Empresarial de Freixianda que deverá ser inaugurada até ao final deste ano, investimento superior a quatro milhões de euros que permitirá criar emprego e gerar riqueza para o território. Luís Albuquerque salientou ainda a construção de uma Casa Mortuária em São Jorge, a reabilitação de algumas anomalias identificadas no pavilhão gimnodesportivo da freguesia, assim como a requalificação de vários acessos rodoviários.

Após a apresentação do espaço a população participou numa sardinhada, dando início às comemorações das Festas da Vila e da União de Freguesias que decorram entre 23 e 25 de Junho.