Insegurança continua a aumentar no Couço 

A presidente da Junta do Couço, Ortelinda Graça mostrou-se preocupada com o aumento da insegurança na freguesia. Esta noite, em reunião da Assembleia Municipal de Coruche, a autarca lamentou o roubo de uma lona do palco que está a ser preparado para a semana de cultura da localidade. Recorde-se que recentemente foi assaltado o cemitério do Couço e surgiram queixas da população por causa do aumento dos roubos.

*notícia desenvolvida numa edição impressa de O Mirante