“+ Acesso para Todos Por Comunidades +Inclusivas” é um projecto da Associação Salvador, em parceria com o município de Tomar, que tem como objectivo sensibilizar a comunidade e encontrar soluções para as lacunas existentes no concelho.

Tomar é cada vez mais um concelho preocupado com as acessibilidades

A última sessão do projecto “+Acesso para Todos Por Comunidades +Inclusivas” decorreu a 29 de Junho no Complexo Desportivo Municipal de Tomar. A iniciativa promovida pela Associação Salvador, em parceria com o município de Tomar, visa encontrar soluções para tornar os municípios mais acessíveis e sensibilizar os cidadãos para a temática. A sessão contou com a presença da vereadora da cultura, Filipa Fernandes, a gestora do projecto, Joana Gorgueira, e o embaixador tomarense do projecto, Tiago Silva, que sofre de uma deficiência motora e é tricampeão nacional de natação adaptada.

O programa juntou 15 municípios e é financiado pelo Portugal Inovação Social e por investidores sociais, nomeadamente as autarquias. Na sessão foram identificados os problemas que impedem pessoas com deficiência motora de serem autónomas, como entradas em edificados, casas de banho que não são adaptadas, corredores estreitos, lancis altos, postes no meio dos passeios, passadeiras que não estão na cota indicada, entre outros. O projecto teve impacto em cerca de quatro centenas de pessoas do concelho de Tomar, que realizaram mais de três dezenas de actividades e 15 acções de sensibilização, envolvendo as autarquias, entidades e instituições do concelho.

Texto desenvolvido na próxima edição de O MIRANTE