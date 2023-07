Nova esquadra da PSP no Entroncamento vai custar dois milhões de euros

A Câmara do Entroncamento consignou a empreitada de construção da nova esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) à empresa Vomera Building Solutions Unipessoal Lda. A proposta foi aprovada por unanimidade em sessão camarária. A construção da nova esquadra, prometida há mais de duas décadas, está orçamentada em cerca de dois milhões de euros. Em 2022 a obra estava orçada em um milhão e 400 mil euros. Uma derrapagem no preço que teria sido evitada se a obra, colocada em diversos orçamentos de Estado durante anos, tivesse avançado.

A construção da nova esquadra da PSP no Entroncamento tem sido notícia frequente nos últimos anos por estar prometida e nunca sair do papel. No início de Janeiro deste ano a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) considerava a O MIRANTE que a velha esquadra da PSP do Entroncamento não tem condições e é um mau exemplo. “Muitas obras acabam por não sair do papel e outras ficam em fila de espera porque se dá prioridade a umas e não a outras. A esquadra do Entroncamento é daquelas que deveria ser prioritária e deixar de ser uma promessa”, sublinhou o presidente adjunto da ASPP, Paulo Macedo, na altura.