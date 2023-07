CRIT realiza Festa de Verão em Torres Novas

Festa de Verão do CRIT decorre a 21 de Julho, às 18h00, no edifício Pedro Ferreira.

O Centro de Reabilitação e Integração Torrejano (CRIT) realiza, a 21 de Julho pelas 18h00, uma Festa de Verão, com o apoio da Câmara de Torres Novas. A iniciativa vai decorrer no edifício Pedro Ferreira, em Torres Novas, e conta com animação do DJ White, Jorge Branco.