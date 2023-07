PSD quer Casa da Juventude de Azambuja aberta toda a semana

O vereador do PSD no município de Azambuja, José Pereira criticou o horário da Casa da Juventude do concelho. O espaço para os jovens, situado na Rua dos Campinos, só abre às quartas-feiras, entre as 14h30 e as 17h30.

Em reunião do executivo municipal o autarca questiona a abertura apenas um dia por semana e considera que a casa tem de estar aberta pelo menos de segunda a sexta-feira. “Não precisa ter sempre actividades interessa é os jovens lá estarem. Podiam estudar em grupo já que na biblioteca têm de estar em silêncio”, afirmou.

Em resposta o vice-presidente do município, António José Matos disse que a Casa da Juventude tem cada vez menos gente. Mesmo abrindo só às quartas-feiras são poucos os jovens que lá permanecem. Ainda assim o autarca predispôs-se a passar a abrir o espaço todos os dias e contabilizar o número de visitantes. “Vamos contabilizar as pessoas e esta conversa vale o que vale. A biblioteca é uma não questão porque é possível estudar em grupo”, reiterou António José Matos.