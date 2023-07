Obras na antiga escola “O Século” em Salvaterra de Magos estão na recta final

A empreitada de reabilitação da antiga escola primária “O Século”, em Salvaterra de Magos, cuja cobertura ameaçava ruína, está em vias de ficar concluída. A prorrogação do prazo da empreitada foi aprovada na reunião camarária de 5 de Julho e a conclusão é agora apontada para 31 de Julho, ficando a faltar as calçadas exteriores, os pavimentos em madeira e algumas caixilharias.

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos foi obrigada a lançar um novo concurso público depois de a primeira empresa não cumprir o contrato e abandonar a obra, como noticiou O MIRANTE em Junho do ano passado. A obra foi posteriormente adjudicada à empresa RUCE – Construção e Engenharia, Lda, pelo valor de 794.535 euros.

O edifício vai passar a ser transformado num espaço multifuncional apto a receber diferentes eventos culturais, recreativos ou empresariais, com aproveitamento do espaço interior e exterior. A obra conta com apoio de fundos comunitários. O edifício da antiga escola primária “O Século” foi construído há mais de um século, com verbas de subscrição pública dos leitores do então jornal “O Século” após o terramoto de 1909, que destruiu os anteriores espaços escolares em Salvaterra de Magos.

“Este espaço, depois de recuperado na sua cobertura, no interior e exterior, fará jus à sua história, assim como à do projectista, o arquitecto Ventura Terra, responsável também pela remodelação, à época, da Assembleia da República, entre outros edifícios emblemáticos como o Liceu Camões em Lisboa”, afirmou o presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio.