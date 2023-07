Passagem de nível do Peso continua bloqueada e autarcas de Santarém estão fartos de promessas

A passagem de nível do Peso, nos arredores de Santarém, foi desactivada em Abril de 2020 por razões de segurança, após a ocorrência de dois acidentes mortais, e desde aí não foi criada qualquer alternativa para quem utilizava esse acesso, nomeadamente agricultores e habitantes da aldeia das Caneiras. A construção de uma passagem superior sobre a Linha do Norte tem sido falada, mas até à data não há novidades. Um impasse que levou mais uma vez o presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte (PS), a lamentar a situação e disponibilizar-se para, juntamente com o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), irem “sentar-se à porta do secretário de Estado” até terem garantias de obras.

Diamantino Duarte falava na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém, onde disse ter sido informado de que já existiria um projecto da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP), informação que o presidente da Câmara de Santarém disse não ter. Ricardo Gonçalves disse que iria pedir uma reunião ao ministro das Infraestruturas, João Galamba, sobre essa matéria. “mas se a Infraestruturas de Portugal já tem o projecto então que lance a obra de forma definitiva”, atirou o autarca social-democrata.

Em Julho de 2021, em resposta a questões colocadas por O MIRANTE, a IP informava que a passagem de nível do Peso vai ser substituída por uma passagem superior rodoviária a construir em zona próxima, a norte da actual travessia. Acrescentava que a elaboração do projecto estava em curso com conclusão prevista até ao Outono desse ano. Na mesma comunicação, a IP revelava que, no âmbito dos seus programas de investimento, tinha prevista a supressão de diversas outras passagens de nível existentes no concelho, em Santarém, Assacaias e Vale de Figueira. Dois anos passados nada aconteceu de relevante nessa matéria.

O MIRANTE tem dado conta dos transtornos que o encerramento dessa passagem de nível na Linha do Norte tem causado para a população e economia locais. Os agricultores com propriedades nos campos das Caneiras, nos arredores de Santarém, queixam-se dos enormes prejuízos que esse bloqueio lhes causa. Com a interdição daquela passagem rodoviária são obrigados a fazer o dobro dos quilómetros com os reboques carregados de produtos, o que implica mais custos no combustível, mais tempo de trabalho perdido e mais desgaste nas viaturas.

Em Dezembro de 2022 as fortes chuvas deixaram intransitável durante alguns períodos a única ligação rodoviária entre a aldeia das Caneiras e a cidade de Santarém, evidenciando mais uma vez a necessidade de se criar uma alternativa à bloqueada passagem de nível do Peso, que ligava à EN3 era a opção que restava para o trânsito automóvel.