Entroncamento vai ter várias actividades desportivas no mês de Agosto

Durante o mês de Agosto vão realizar-se várias actividades desportivas no concelho do Entroncamento. O projecto promovido pela câmara municipal destina-se a todas as faixas etárias e as inscrições são gratuitas e sem necessidade de inscrição prévia. O programa conta com dois tipos de caminhada; todas as sextas-feiras, no início da manhã, realizam-se as “Caminhadas ao amanhecer”; a outra opção são as “Caminhadas ao Luar”, que decorrem todas as segundas-feiras, entre as 20h30 às 21h30. Ambas as caminhadas têm concentração no Parque Radical e de Lazer Arquitecto Jorge Ferreira e apresentam sempre um percurso diferente do anterior.

Às terças e quintas-feiras, entre as 9h15 e as 10h00, vão decorrer actividades nos vários ginásios ao ar livre do concelho. Para quem preferir aulas de ginásio, em vez de actividades ao ar livre, o Ginásio Onda Física é um dos parceiros do programa e vai ter aulas abertas todos os dias da semana em diferentes horários. A marcação das aulas é obrigatória e deve realizar-se no próprio dia, até uma hora antes do início da aula.