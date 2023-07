CDU questiona Câmara de Abrantes sobre obras e dívidas da Junta de Mouriscas

Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia de Mouriscas questionaram a Câmara de Abrantes sobre as dívidas da Junta de Freguesia de Mouriscas, querendo saber se o município tem conhecimento da “existência de mais dívidas” além dos 40 mil euros que são já do conhecimento público.

Numa carta aberta, que apresentaram no período de intervenção do público na reunião do executivo municipal de 25 de Julho, os eleitos Helena Lopes Gil e António Louro alertaram que têm tentado escrutinar a actividade da Junta de Mouriscas- cujo presidente eleito (Pedro Matos) está acusado de crimes de peculato- mas que diversas vezes ficam sem resposta às questões que colocam. Uma delas prende-se com o destino que foi dado à verba que a Câmara de Abrantes atribuiu à junta de freguesia para criar infraestruturas no espaço multiusos, uma vez que Pedro Matos referiu que os trabalhos foram pagos com “doações da população”.

Ainda sobre o mesmo espaço a CDU quer saber se a Câmara de Abrantes, presidida pelo socialista Manuel Valamatos, é conhecedora do projecto de obras e do orçamento gasto, nomeadamente no que respeita às casas-de-banho que estão a ser construídas em local onde não existe ligação à rede de saneamento. Para a construção deste equipamento, sublinham o município atribuiu uma verba de 75 mil euros. Falta também saber, referem, por que motivo o cemitério da freguesia ainda não foi alargado, tendo em conta que a Câmara de Abrantes transferiu para a Junta de Mouriscas, no anterior mandato autárquico, uma verba destinada à realização da obra.

A CDU, que recentemente exigiu uma auditoria externa às contas da freguesia, levantou ainda outras questões sobre o estado de abandono de espaços públicos, o motivo pelo qual os kits de primeira intervenção contra incêndios não estão operacionais naquela freguesia e porque não está em vigor, em Mouriscas, o programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras.

Ainda antes da intervenção, o presidente da Câmara de Abrantes disse que não iria responder aos eleitos uma vez que não se inscreveram previamente para intervir na reunião. “Como não houve inscrição porventura não sei se serei capaz de responder às vossas questões”, afirmou, sendo que após a leitura da carta aberta o autarca não respondeu a nenhuma das questões levantadas.