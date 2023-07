Viveu nove anos sem saber que não era o pai da criança 

partilhe no Facebook

O Tribunal da Relação de Évora manteve a decisão do Tribunal de Tomar e condenou uma mulher a indemnizar o ex-marido em 39.823 euros como reparação dos danos de natureza patrimonial e não patrimonial causados por lhe ter omitido, durante nove anos, que não era o pai biológico de uma das filhas do casal. Essa situação só foi revelada alguns anos após o divórcio, o que motivou uma acção no Tribunal de Tomar interposta pelo homem, cuja decisão foi confirmada recentemente pela Relação de Évora, que julgou improcedente o recurso da ré.