Homem agredido em Coruche por tirar fotografias a criança

Um homem com cerca de 40 anos foi agredido por populares durante as Tasquinhas de Santana do Mato, em Coruche, após ser apanhado a tirar fotografias com o telemóvel a uma criança. Segundo testemunhas, o indivíduo foi surpreendido a fotografar a criança sem autorização, o que provocou reacção imediata de algumas pessoas que estavam nas tasquinhas, incluindo os pais da criança.

O suspeito foi entregue à GNR e os pais da menor apresentaram queixa. O telemóvel do homem foi apreendido para perícias. O suspeito foi identificado e libertado e o caso está entregue ao Ministério Público.