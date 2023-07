Caminho de Santiago da Região Centro certificado pelo Governo

O Governo publicou no dia 19 de Julho em Diário da República a certificação do Caminho Português de Santiago Central - Região Centro, proposta pela Turismo Centro de Portugal e pelos municípios abrangidos. O itinerário estende-se de sul para norte entre Vila Nova da Barquinha até Albergaria-a-Velha, atravessando toda a Região Centro. Na região ribatejana abrange ainda os concelhos de Tomar e Ferreira do Zêzere. Ao todo o percurso agora cerificado tem 191,6 km de extensão e atravessa 12 municípios.

O itinerário foi certificado pela portaria n.º 216/2023, de 19 de Julho, emitida em conjunto pelo Ministério da Economia e Mar e pelo Ministério da Cultura, sendo um atestado oficial de que reúne todas as condições de qualidade para os peregrinos. O documento reconhece como tendo elevado valor patrimonial os troços do itinerário entre Atalaia (Barquinha) e Asseiceira (Tomar); Casal do Pote/Casal das Bernardas e Tomar; Rabaçal e Conimbriga e o circuito urbano de Coimbra.

O Turismo Centro de Portugal refere que para um itinerário ser certificado tem de preencher um conjunto de requisitos, nomeadamente a fundamentação do uso consistente do itinerário de peregrinação, comprovado por fontes históricas, vestígios materiais ou tradição documentalmente registada. Outros critérios exigíveis são a disponibilização de equipamentos de apoio aos peregrinos, incluindo locais para dormir, locais para preparar ou servir refeições e tomar banho, desejavelmente a cada 20 quilómetros, bem como pontos de descanso com sombra, dotados de água potável, desejavelmente a cada 10 quilómetros.

“Cada vez mais peregrinos utilizam o Caminho Português de Santiago, que foi o segundo mais usado no último Jubileu. Esse aumento é notório nos itinerários que atravessam o Centro de Portugal: entre 2011 e 2019, duplicou o número de pessoas que fazem o Caminho Central, que passaram de 183 mil para cerca de 350 mil. A certificação agora publicada em Diário da República é o reconhecimento oficial de que esta rota reúne todas as condições para ser realizada com qualidade pelos peregrinos”, salienta Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro.