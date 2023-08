Uma semana em Tomar dedicada aos jovens e ao ambiente

Semana da Juventude de Tomar superou as expectativas e contou com a realização de diversas actividades. Uma delas foi dedicada à limpeza do rio Nabão.

Durante mais de uma semana realizaram-se diversas actividades de promoção da natureza, sustentabilidade e hábitos de vida saudáveis, que levaram para as ruas de Tomar várias dezenas de jovens. A Semana da Juventude de Tomar superou as expectativas, num evento que marca o calendário anual da cidade nabantina e que este ano se realizou entre 21 e 30 de Julho.

O programa contou com actividades dedicadas ao cinema, música, actividades radicais e workshops, para além das festas da juventude, escape room, padel, paintball, cinema ao ar livre, silent party, workshops, entre outras iniciativas. A organização do evento juntou o município a um conjunto de associações. Recorde-se que no primeiro dia do evento, a 21 de Julho, realizou-se a iniciativa “Por um Nabão Mais Limpo”, uma parceria entre o município de Tomar e do Grupo Desportivo Nabância. A iniciativa teve como missão limpar o rio Nabão, sensibilizar e educar os jovens para a importância de manter o rio limpo e evitar deixar resíduos fora dos locais próprios. Cerca de duas dezenas de participantes realizaram trabalhos de limpeza de ervas e apanharam o lixo nas margens do rio. A organização considera que o rio Nabão é um local de turismo e práticas desportivas, sendo importante protegê-lo para os tomarenses e turistas utilizarem o rio com melhor qualidade.