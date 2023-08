Passeios Comvida Levam seniores de Benavente até Alcácer do Sal

Estão abertas as inscrições nas juntas de freguesia para os passeios destinados aos reformados que residem no município de Benavente.

Estão abertas as inscrições para os passeios Comvida, dirigidos aos reformados, pensionistas e idosos do município de Benavente. Este ano a Câmara, que promove a iniciativa, leva os seniores até à cidade de Alcácer do Sal. O passeio está agendado para 31 de Agosto e inclui almoço convívio. As inscrições estão abertas em todas as juntas de freguesia do concelho.