Comissão ambiental da Cimpor passa a contar com associação de A-dos-Melros

A Associação para Salvarmos as Aldeias da Pedreira (ASAP), constituída na aldeia de A-dos-Melros em Alverca pelos moradores afectados pela exploração da pedreira do Bom Jesus da Cimpor, vai passar a integrar a Comissão de Acompanhamento Ambiental do Centro de Produção de Alhandra da cimenteira.

A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. A ASAP passa a ter assento permanente na comissão, criada para dar voz aos diferentes pontos de vista sobre o funcionamento da fábrica da Cimpor, nas valências da sua interacção com o meio ambiente, saúde pública e cumprimento da legislação. Visa também dar a conhecer o que se faz na empresa e emitir recomendações a esta sobre o seu funcionamento e impactos que pode causar na comunidade. São actualmente representantes na comissão de acompanhamento a Câmara de Vila Franca de Xira, Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, Junta de Freguesia de Alverca e Sobralinho, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, a delegação do Ribatejo e Estremadura da associação ambientalista Quercus, os bombeiros voluntários de Alhandra, o serviço municipal de Protecção Civil, a Associação Empresarial dos Concelhos de Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos, a Comissão de Ambiente da Assembleia Municipal de VFX, as duas comissões de ambiente das assembleias de freguesia de Alverca e Alhandra, a associação dos bombeiros de Alverca e a ASAP.