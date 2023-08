Habitação a custos controlados vai mesmo avançar na Quinta da Coutada em VFX

Os 21 lotes da Quinta da Coutada adquiridos há uma década pela Câmara de Vila Franca de Xira por 680 mil euros e que nunca serviram para nada, vão ser transformados em cinco lotes únicos com 71 apartamentos para habitação a custos controlados pela população jovem e mais carenciada.

A proposta de alteração ao loteamento e respectiva abertura de consulta pública foi aprovada por unanimidade na última reunião de câmara antes da pausa para as férias de verão. O aproveitamento daqueles terrenos, que sempre estiveram expectantes, para construir habitação jovem e a custos controlados era uma reivindicação antiga de David Pato Ferreira, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), que já havia prometido pressionar o executivo socialista para encontrar uma solução para o espaço.

Uma solução que agora chega na forma de uma alteração ao loteamento inicial, contemplando a criação de três lotes com 2 pisos e cave com 18 fogos cada, um lote com 2 pisos e cave e 22 fogos e um outro lote com 3 pisos e cave com 31 fogos.

“Estamos a discutir a passagem para prédios multifamiliares, criando mais casas, famílias e mais gente a viver a custos controlados no nosso concelho com condições de habitabilidade, sem ferir a zona de moradias. É uma solução que não levanta nenhuma questão, é equilibrada, traz valor e volume de habitação pública para os jovens”, elogiou.

Já o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, já havia dito o ano passado não ter nenhuma reserva mental sobre o assunto e dizia que todas as opções estavam em aberto. Opções que agora vêem a luz do dia na proposta de alteração do loteamento. “Temos feito um esforço de requalificação e reabilitação de zonas como aquela e estamos a ser muito procurados nessas zonas rurais. Faz sentido que aquele terreno possa ser colocado nesse processo”, explicou o autarca.

O terreno, recorde-se, é hoje um local abandonado e nunca chegou a ser apresentado qualquer projecto para o espaço. Foi comprado pela câmara a um promotor imobiliário como contrapartida dos terrenos cedidos para a construção dos acessos ao hospital da cidade, como O MIRANTE já noticiara.