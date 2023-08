Inundação encerra Centro de Saúde de Rio Maior

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Uma ruptura numa conduta de água nas instalações do Centro de Saúde de Rio Maior originou uma inundação e consequente encerramento do edifício. A informação é da Câmara Municipal de Rio Maior, que acrescenta que foram cancelados todos os atendimentos desta quinta-feira, 17 de Agosto. O órgão garante actualizar a informação quanto ao funcionamento do equipamento nos próximos dias.