Azambuja com programa que ensina os mais novos a gerir as emoções

Ensinar as crianças a identificar, exprimir, gerir e a traduzir em linguagem as suas emoções é o propósito do Projecto Ginja, um programa criativo e lúdico de educação socio-emocional dirigido a crianças dos três aos 12 anos, lançado pela Câmara de Azambuja nos três agrupamentos de escolas do concelho no ano lectivo de 2022/2023 e que vai regressar em Setembro. “Na sequência do balanço positivo deste ano lectivo, o município irá dar continuidade a este projecto e pretende alargá-lo às Instituições Particulares de Solidariedade Social, bem como abranger mais turmas e outras faixas etárias”, refere em comunicado a autarquia liderada por Silvino Lúcio. Neste ano lectivo, o programa chegou às turmas do pré-escolar e dos primeiro e segundos anos de escolaridade, sinalizadas pelas respectivas direcções dos agrupamentos, tendo sido realizadas, no total, 18 sessões, com recurso a um conjunto de vídeos, canções, diversos materiais e actividades.

O Projecto Ginja foi alvo de apreciação e validação por parte da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que destacaram a importância da aprendizagem socio-emocional, em particular, durante a primeira infância. A implementação deste projecto reflecte ainda a “importância da promoção das competências socio-emocionais na construção de cidadãos autónomos, conscientes, mais resilientes, dotados de responsabilidade cívica e empatia, competências indispensáveis no bem-estar psicológico e consequente saúde mental”, sublinha o município.