Sardoal acredita cada vez mais no potencial da N2 e inaugura área de serviço para autocaravanas

O Sardoal é o mais recente município da região a ter uma Área de Serviço de Autocaravanas. O espaço situa-se na Avenida Tapada da Torre, junto à futura biblioteca municipal, e tem acesso directo pela Estrada Nacional 2. O objectivo é trazer condições de acolhimento aos turistas e visitantes nas componentes de segurança, conforto e fiscalização. O investimento é de 72 mil euros, dos quais cerca de 30 mil provêem do Programa de Desenvolvimento Rural 2020, através da Tagus.

Sónia Almeida, 44 anos, é de Mafra e costuma visitar os primos que vivem no Sardoal em autocaravana. A autocaravanista revela a felicidade de ter agora um espaço com condições para pernoitar. “Temos tudo o que precisamos, despejo de águas, água corrente, electricidade que, embora tenhamos painéis solares, necessitamos por causa do frigorífico e da máquina do café”, explica. A auxiliar de acção educativa trocou o campismo pelo autocaravanismo há três anos devido à liberdade de horários e facilidade em deslocar-se. Apesar de ter estado de passagem no Sardoal vinda do norte e ter parado de propósito para assitir à inauguração é recorrente visitar a vila na altura do Verão sendo uma das opções a Praia da Lapa. A Semana Santa, em que as igrejas e capelas são decoradas com tapetes à base de pétalas, também costuma reunir a família, assim como as festas do concelho, em Setembro.

O presidente da Câmara doe Sardoal, Miguel Borges, realçou a riqueza religiosa e cultural do concelho, assim como a riqueza natural que tem atraído cada vez mais turistas ao Sardoal. O autarca vincou também o potencial da Estrada Nacional 2 que se tornou um produto turístico. Um dos objectivos a curto prazo para a área de serviço é alargar o parqueamento que, neste momento, tem capacidade para cinco viaturas. O presidente da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, Luís Machado, acrescenta que os autocaravanistas procuram a gastronomia e os estabelecimentos locais para fazer compras uma vez que não têm o encargo do alojamento, “indo ao encontro do que queremos que é criar riqueza nos territórios”.

A inauguração da área de serviço decorreu na tarde de sexta-feira, 18 de Agosto, e contou também com a presença da presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, e da coordenadora da Tagus, Conceição Pereira.

Inauguração de novo hostel

No mesmo dia foi inaugurado o Hostel Middle Point com capacidade para 31 pessoas. Propriedade da Sarplay-Hotelaria e Turismo, de Paulo Rosa, divide-se em três pisos e é constituído por zonas de dormir, balneários, um espaço multiusos equipado com uma pequena cozinha e ainda uma pequena garagem. Curiosidade deste espaço, que antes foi um banco, é que foram mantidas as portas dos cofres dando lugar agora a alguns balneários.