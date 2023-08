Bombeiros de Vialonga com nova ambulância

Viatura atribuída no Dia Municipal do Bombeiro já está ao serviço da população.

Os Bombeiros Voluntários de Vialonga contam com uma nova ambulância de socorro que vai reforçar a frota já existente. A viatura foi atribuída no âmbito do Dia Municipal do Bombeiro e está agora ao serviço da população.

A viatura foi adquirida com o esforço financeiro da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vialonga e com o apoio de várias entidades.