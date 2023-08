Vereadores da oposição em Azambuja já dispõem de gabinete de trabalho

Cumpriu-se, ao fim de ano e meio, a proposta aprovada para atribuição de espaço de trabalho aos vereadores do PSD e Chega na Câmara de Azambuja.

Os vereadores na Câmara de Azambuja eleitos pelo PSD e Chega, que não têm pelouros atribuídos, receberam, na manhã de terça-feira, 29 de Agosto, o gabinete de trabalho onde também pudessem receber munícipes, que reivindicavam há já algum tempo. A pretensão, recorde-se, foi objecto de proposta apresentada pelo Chega em Fevereiro de 2022 e acabou chumbada com os votos contra da CDU e do PS por referir que os gabinetes tinham de se situar “no edifício da câmara municipal”. Tal não seria possível por falta de espaço, justificaram os socialistas que em reunião posterior aprovaram uma nova proposta sem essa exigência. A CDU absteve-se.

O gabinete, anunciou em comunicado o município liderado pelo socialista Silvino Lúcio, situa-se no Páteo do Valverde, em Azambuja, está equipado com meios informáticos, de cópia e digitalização, e é exclusivo para os vereadores Rui Corça e José Paulo Pereira (PSD) e para a vereadora Inês Louro (Chega). Falta apenas, adianta a autarquia, o apoio administrativo de funcionário.

No intervalo da última reunião do executivo, realizada na terça-feira, 29 de Agosto, o presidente da câmara municipal, convidou os presentes para uma visita ao gabinete, procedendo ali à entrega das chaves e desejando um bom trabalho aos vereadores. Já durante a sessão a vereadora Inês Louro agradeceu a atribuição do gabinete e aproveitou para lembrar que fica em falta a atribuição de um recurso humano para dar apoio, o que espera que não demore “mais dois anos” a acontecer. Ainda assim, disse, “é um dia que a democracia tem uma vitória neste município”.

Depois de ter assumido que iria disponibilizar um espaço de trabalho para a oposição, Silvino Lúcio justificou a demora na atribuição do gabinete com a dificuldade em encontrar um espaço digno. Para facilitar, os vereadores do PSD e Chega concordaram em aceitar um ao invés de dois gabinetes.

De acordo com o artigo 42 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, o presidente da câmara municipal “deve disponibilizar a todos os vereadores os recursos físicos, materiais e humanos necessários ao exercício do respectivo mandato, devendo, para o efeito, recorrer preferencialmente aos serviços do município”.