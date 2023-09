Bebé sofreu queimaduras em várias partes do corpo. Foi transportado, na manhã desta terça-feira, 5 de Setembro, em estado grave para o Hospital D. Estefânia em Lisboa.

Bebé em estado grave queimado com água a ferver em Tomar

Um bebé de 13 meses sofreu, na manhã desta terça-feira, 5 de Setembro, queimaduras de primeiro e segundo graus e foi transportado de helicóptero em estado considerado grave para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional de Proteção Civil do Médio Tejo.

Ao que O MIRANTE apurou as queimaduras foram causadas com água a ferver, tendo o bebé sido atingido no rosto, tronco e membros. O incidente aconteceu na aldeia de Soianda, concelho de Tomar.

Segundo a mesma fonte o alerta foi dado às 09h40 e no local estiveram os Bombeiros de Tomar com dois veículos e sete operacionais.