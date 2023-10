Samora Correia quer habitação para todos

O Movimento Porta a Porta do município de Benavente juntou-se ao protesto a nível nacional pelo direito à habitação para todos. Dia 30 de Setembro os activistas marcaram a sua posição em Samora Correia onde montaram tendas para alertar para a falta de casas a preços acessíveis. “É um flagelo o elevado preço das rendas mais o brutal aumento das prestações do crédito a habitação, devido ao aumentos das taxas de juro impostas pelo Banco Central Europeu. As medidas do governo só empurraram o problema com a barriga”, disse a O MIRANTE o porta voz do movimento, Paulo Gomes.

No próximo dia 13 de Outubro vai decorrer uma reunião pública no salão nobre da Junta de Freguesia de Samora Correia sobre os problemas habitacionais.