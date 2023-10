Constituição da futura Unidade Local de Saúde da Lezíria vai ser um desafio

O Conselho Consultivo do Hospital Distrital de Santarém (HDS) juntou-se no dia 25 de Setembro para mais uma reunião onde estiveram em debate vários assuntos, entre os quais as contratações e os investimentos realizados em 2023 pela instituição, os principais constrangimentos e a futura Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria).

“Foi entendimento dos conselheiros e do conselho de administração do Hospital Distrital de Santarém que o principal desafio que se coloca actualmente ao hospital e ao Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria é a constituição da ULS Lezíria e a urgência na definição de directrizes que permitam potenciar as sinergias e mais-valias de ambas as instituições em prol da população”, referiu Ana Infante, presidente do conselho de administração do HDS.

O Conselho Consultivo do HDS é presidido por Pedro Ribeiro, nomeado pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e presidente da Câmara Municipal de Almeirim. Fazem parte ainda Miguel Castanho, professor catedrático e director do Instituto de Bioquímica, Hugo Sousa, director do ACES Lezíria, Augusto Figueiredo, representante da Comissão de Utentes da Lezíria do Tejo, Célia Matias, representante eleita pelos trabalhadores do HDS, Carlos Calado, neurocirurgião e Hélia Dias, directora da Escola Superior de Saúde de Santarém.