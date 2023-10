Videovigilância nas ruas de Santarém está a chegar

O sistema de videovigilância no centro histórico de Santarém e na Ribeira de Santarém vai começar a ser instalado durante esta semana, anunciou o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), na sessão da assembleia municipal de 28 de Setembro. A construção do centro de controlo de sistemas de videovigilância nas instalações do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) já se encontra concluída pelo que se vai avançar para a montagem dos aparelhos para recolha de imagens.

Recorde-se que o município lançou um concurso para aquisição de 26 câmaras e outros equipamentos, que vão garantir a captação de imagens em vários pontos do centro histórico da cidade e da Ribeira de Santarém. A requalificação do centro de comando e controlo operacional nas instalações da PSP foi suportada pela Câmara de Santarém no âmbito de um protocolo de colaboração assinado em Dezembro de 2021. A medida visa aumentar a segurança dos cidadãos na via pública da cidade, bem como a quem desenvolve a sua actividade profissional na cidade.

Nos últimos tempos têm surgido queixas de moradores e comerciantes devido a desacatos e outros delitos na via pública no centro histórico da cidade e também no parque de estacionamento gratuito junto à estação ferroviária. Na última sessão de câmara alguns moradores e empresários do centro histórico de Santarém foram queixar-se do ruído e desacatos nocturnos que ocorrem com frequência na Rua Capelo e Ivens, junto ao antigo pátio da caravana, onde existe um bar a funcionar com licença até às duas da madrugada.

Na última sessão da assembleia municipal o presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte (PS), reportou também que tem recebido queixas frequentes de automobilistas que deixam as suas viaturas no parque junto à estação ferroviária devido a furtos e danos causados. “Não podemos continuar com uma situação destas, de as pessoas chegarem ao fim do dia e encontrarem os seus carros riscados, sem catalisadores ou com os vidros partidos”, afirmou o autarca defendendo uma solução de segurança para aquele local em que a junta está disponível para colaborar.

Na resposta, Ricardo Gonçalves disse que há que avaliar os resultados da implementação da videovigilância reconhecendo que essa situação deve ser tida em atenção. Falou também da possibilidade de ampliação do parque de estacionamento gratuito junto à estação.