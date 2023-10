Carlos e Suzete Martins lutam contra esquecimento

O MIRANTE dá a conhecer a história do casal Carlos e Suzete Martins que trava uma luta diária contra a doença de Alzheimer. Alertar para o diagnóstico precoce e adoptar medidas proactivas são factores importantes a ter em conta.

A vida de Carlos Martins deu uma reviravolta quando começou a perceber que a esposa dizia frases descontextualizadas. Em 2019 Suzete Martins, agora com 84 anos, começou a apresentar sintomas de demência. Os sinais surgiram de forma suave e foram-se agravando ao longo do tempo. Em Outubro de 2020 teve a primeira avaliação neuropsicológica e após a realização de exames médicos chegou-se ao diagnóstico de que padecia de um tipo de demência frontotemporal (DFT), neste caso uma afasia progressiva.

Apesar de não serem conhecidos casos familiares da doença cerca de 50% das pessoas com DFT tem história familiar.