Estrada em Chã de Baixo quase intransitável

Estão previstas obras para acabar com as irregularidades no piso em terra batida da via situada no limite das uniões de freguesias de S. Vicente do Paul e Vale de Figueira e de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém.

O mau estado de uma estrada em Chã de Baixo, no limite entre a União de Freguesias de S. Vicente do Paul e Vale de Figueira e a União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém, tem motivado algumas queixas de utilizadores e moradores da zona pois há troços quase intransitáveis. Um problema que poderá ser resolvido nos próximos meses caso se cumpram as intenções das autarquias envolvidas.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Leite, que detém o pelouro das Obras Municipais, disse, em resposta a O MIRANTE, que a União de Freguesias de S. Vicente do Paul e Vale de Figueira está a diligenciar o alcatroamento do referido arruamento até às últimas casas, na área da sua freguesia, e, ainda, de um troço de 400 metros localizado já na União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém. Até se proceder a essa intervenção de fundo a União de Freguesias de S. Vicente do Paul e Vale de Figueira irá minimizar as irregularidades do piso nalguns dos pontos da estrada.

Cátia Martins, moradora que utiliza esse arruamento, refere que se trata de uma via em terra batida que só dá para aceder pelo lado de Pernes. “Após vários anos de reclamações finalmente parece que a estrada vai ser realmente alcatroada até final do ano. Mas, até ser alcatroada, desde o Verão que temos vindo a alertar que é necessário repor touvenant (…). Neste momento um dos meus carros já não sai da garagem porque o mau estado da estrada não o permite. Como não estamos nos tempos das carroças acho que, no mínimo, devem ser criadas condições para podermos circular de carro”, afirma em exposição dirigida a O MIRANTE, que suscitou as questões dirigidas ao município.