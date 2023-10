Sociedade Filarmónica Pontevelense estreia espectáculo no 119º aniversário

A Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense (SFIP), do concelho do Cartaxo, vai comemorar o 119º aniversário com a estreia do espectáculo “Casa Portuguesa”, em que participam fadistas e músicos convidados, o grupo de marchas populares de Pontével e o Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de Pontével. A estreia é no feriado de 5 de Outubro, às 16h00, no auditório da SFIP e o espectáculo vai passar por outros locais do concelho em datas a anunciar.

O espectáculo tem uma vertente teatral onde o palco faz lembrar uma casa de fado, os músicos usam vestes tipicamente portuguesas e o apresentador interage com os músicos e com o público.