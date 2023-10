Mação consegue novo médico através de regulamento de incentivos

Foto CM Mação - Presidente do município, Vasco Estrela com o clínico Jaime Brito da Torre

A Câmara de Mação assinou na tarde de sexta-feira, 6 de Outubro, um protocolo com o novo médico do Centro de Saúde da Vila de Mação, no âmbito do Regulamento de Incentivos à Fixação de Médicos implementado pela autarquia. Jaime Brito da Torre assumiu funções a 1 de Outubro, através de mobilidade, incentivado pela implementação do regulamento que disponibiliza uma verba mensal extra de 2.500 euros.

O presidente do município, Vasco Estrela, refere que a chegada deste médico ao concelho “não vem resolver o problema, que é muito grave, mas vem ajudar a mitigar alguns constrangimentos, nomeadamente para aceder a consultas”.

De acordo com a Câmara de Mação, até agora, apenas aos fins-de-semana existiam médicos em atendimento complementar e que, devido à alta procura, muitas pessoas iam marcar a sua vez de madrugada. Mação, sublinha a autarquia, é um concelho com população muito envelhecida e contava apenas com uma profissional em funções.

Com este regulamento o município pretende a fixação de um máximo de três médicos de família, podendo as candidaturas estar abertas em contínuo desde que haja interessados. Para já, adianta ainda Vasco Estrela, “há uma ou outra conversa com um ou outro médico”.