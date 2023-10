Pombos aumentam em Samora Correia

Durante o mês de Agosto não se realizou a captura das aves por causa do calor. Medida vai ser retomada pela Câmara de Benavente.

Os fregueses de Samora Correia têm-se queixado do aumento do número de pombos na cidade. A Câmara Municipal de Benavente tem espalhadas gaiolas por vários edifícios da freguesia, tanto em espaços públicos como privados, como forma de controlar o aumento populacional destas aves.

Em Assembleia de Freguesia de Samora Correia o presidente da Junta, Augusto Marques diz que o aumento poderá dever-se ao facto de no mês de Agosto a captura não ter sido efectuada. “É contra-indicado por causa do calor extremo. Os pombos podem falecer na gaiola. A praga de pombos vai voltar a ser controlada até porque está provado que as gaiolas são uma medida que tem efeito”.

O autarca alertou ainda que é proibido alimentar animais na via pública, apesar de compreender quem o faça. “O país não tem capacidade para recolher todos os animais abandonados e estas situações perpetuam-se. Mas é uma acção prejudicial para a comunidade”. Augusto Marques esclareceu que este tipo de denúncias devem ser apresentadas na GNR.