Aberto processo de classificação da Igreja de S. João Evangelista de Alfange

O templo no bairro de Alfange foi objecto de recuperação nos primeiros anos deste século, depois de ter permanecido em ruínas durante décadas.

O processo de classificação da Igreja de São João Evangelista de Alfange, em Santarém, já foi aberto, segundo um anúncio publicado em Diário da República no dia 6 de Outubro. A classificação da igreja (adro e escadaria) situada no lugar de Alfange e propriedade da Diocese de Santarém foi feita em anúncio assinado pelo director-geral do Património Cultural, João Carlos dos Santos, à data de 25 de Setembro.



O templo, de fundação anterior à conquista de Santarém por D. Afonso Henriques, integra elementos de vários estilos artísticos (pré-românico, maneirista, barroco) e assenta numa escadaria monumental de lanços duplos que convergem em patamares. A igreja foi objecto de recuperação nos primeiros anos deste século, depois de ter permanecido em ruínas durante décadas.



Os elementos do processo anunciado (fundamentação, despacho e planta do imóvel em vias de classificação e da respetiva zona geral de protecção) estão disponíveis nas páginas electrónicas da Direcção-Geral do Património Cultural e da Câmara Municipal de Santarém.