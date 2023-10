Filipe Marques conquista etapa em Alhandra da Taça do Mundo de Paratriatlo

Atleta do Sporting Clube de Portugal terminou a prova realizada em Alhandra com 43 segundos de vantagem do húngaro Bence Mocsari.

O paratriatleta português Filipe Marques, atleta do Sporting Clube de Portugal, venceu no sábado, 8 de Outubro, a etapa de Alhandra da Taça do Mundo de Paratriatlo, ao terminar a prova com o tempo de 00:56:11, com 43 segundos de avanço para o segundo, o húngaro Bence Mocsari. Com este triunfo na classe pts5, Filipe Marques repetiu a vitória alcançada na época passada e deu um passo importante na corrida a um apuramento inédito para os Jogos Paralímpicos Paris2024.

Filipe Marques deixou o húngaro Mocsari a 43 segundos e o turco Ugurcan Ozan a 00:02.01 minutos, numa prova em que o outro português presente, José Freire, foi 10.º. "Este é um dia que ficará marcado no triatlo em Portugal. Duas vitórias em taças do mundo no mesmo dia é algo inédito e que vai marcar este dia para sempre para a federação e para a modalidade", disse Sérgio Dias, presidente da Federação Portuguesa de Triatlo.