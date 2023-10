Recolha de monos e resíduos continua a ser uma dor de cabeça em Benavente

Falta de motoristas, viaturas avariadas e falta de civismo contribuem para o acumular de lixo e monos no município de Benavente. Câmara diz estar a fazer os possíveis para amenizar o problema.

A acumulação de monos e entulhos junto aos contentores e ilhas ecológicas no município de Benavente continua a ser um problema. A Câmara municipal admite dificuldades mas também lamenta a falta de civismo das pessoas.

A vereadora do PSD, Sónia Ferreira diz que quem visita o concelho comenta que nunca esteve tão sujo como agora além das zonas residenciais que estão transformadas em estaleiro de obras.

O vereador do executivo CDU, Hélio Justino refere que o problema maior é precisamente a recolha de monos, sobretudo no Porto Alto, Santo Estêvão e em alguns pontos da freguesia de Benavente.

A Câmara vai adquirir mais duas viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos e vai avançar com a recolha porta-a-porta nos núcleos históricos de Benavente e Samora Correia. Também vão ser contratados mais dez cantoneiros. “Na recolha de resíduos sólidos urbanos tivemos problemas pontuais devido à falta de motoristas de pesados e avaria de carros. Mas com o aluguer de duas viaturas com maior capacidade, e que estão ao serviço, a tendência é normalizar”, disse Hélio Justino.

