Rio Maior e Santarém recebem jogos tradicionais de toda a Europa

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

io Maior e Santarém vão acolher na sexta-feira e sábado diversas actividades ligadas aos jogos tradicionais, numa organização que envolve a Associação Europeia dos Jogos Tradicionais, a Federação Portuguesa dos Jogos Tradicionais e a Federação das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto do Distrito de Santarém, em parceria com as Câmaras Municipais de Rio Maior e Santarém.



O Cineteatro de Rio Maior recebe na sexta-feira, 13 de Outubro, a partir das 09h30, um seminário internacional intitulado "Jogos Tradicionais Património Cultural : de Todos para Todos!", com a participação de Pere Lavega, presidente da Associação Europeia dos Jogos Tradicionais, Guy Jausen, presidente da Associação Internacional dos Jogos Tradicionais, e Jorge Carvalho, especialista em jogos tradicionais e desporto adaptado.

No sábado, 14 de Outubro, é a vez do Convento de São Francisco, em Santarém, ser palco da XXII Sessão da Assembleia Geral da Associação Europeia dos Jogos Tradicionais, onde participaram 14 países europeus. Os trabalhos começam pelas 09h30.

Durante as tardes de sexta e sábado, a partir das 15h00, o complexo desportivo de Rio Maior e o Jardim da República em Santarém vão receber demonstrações de Jogos Tradicionais Europeus abertas às comunidades. A inscrição é gratuita.