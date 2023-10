40 famílias compraram casa em VFX e não conseguem licença de habitação

Quando José Teles vendeu as duas casas que tinha em Lisboa para poder comprar um apartamento T3 no condomínio Villa Viva, em Vila Franca de Xira, e fugir à confusão da capital, estava longe de imaginar que a busca pela casa de sonho iria transformar-se num pesadelo. Passados dois anos desde que pagou na totalidade a sua nova casa, orçada em 265 mil euros, José Teles e outros 40 moradores continuam impedidos de poderem mudar-se para as novas habitações. As casas estão prontas mas a câmara municipal ainda não emitiu as licenças de utilização. O queixoso está a viver na casa de familiares em Lisboa, à espera que o imbróglio se resolva.