Mação organiza passeio para assinalar campanha de prevenção do cancro da mama

Município de Mação já tinha organizado, no passado mês de Setembro, uma caminhada pelo Dia Mundial do Coração. Este mês, o concelho volta a aliar-se a causas solidárias.

Depois da ação de sensibilização no Dia Mundial do Coração, com um passeio, o município de Mação volta a aliar-se a causas ligadas à saúde. O “Outubro Rosa” é uma campanha de sensibilização e prevenção do cancro da mama, para informar as mulheres de todas as idades que o estilo de vida desempenha um papel importante na prevenção do cancro da mama.

O passeio tem lugar no próximo domingo, dia 15 de Outubro, com início pelas 9h30 no Largo dos Combatentes. As inscrições devem ser realizadas nas piscinas cobertas de Mação até 13 de Outubro. Os participantes devem vestir uma peça de roupa cor-de-rosa.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro, promove a iniciativa “Outubro Rosa”, com a finalidade de consciencialização para a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama, nomeadamente através do Rastreio, e divulgar informações e formas de apoio à mulher e família.