Arquivo da Chamusca custa 1,5 milhões mas continua no segredo dos deuses 

A Câmara Municipal da Chamusca entregou, a 20 de Setembro deste ano, a construção do novo arquivo histórico e municipal à empresa Joaquim Fernandes Marques & Filho, localizada em Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra. A obra, que terá levado a Polícia Judiciária ao edifício da câmara para recolher informações, vai ser paga na totalidade pela autarquia, num investimento estimado em cerca de 1,5 milhões de euros, mais meio milhão do que estava inicialmente previsto. Recorde-se que o projecto não tem financiamento europeu e o primeiro concurso público para a realização da empreitada, lançado em Abril de 2021, não teve empresas interessadas. Desta vez, e depois dos preços revistos, estiveram a concurso oito empresas de vários concelhos do país.