Câmara de Alcanena alcatroou caminho privado sem autorização do dono

Num tempo em que muitos cidadãos reclamam para que os municípios alcatroem as estradas em mau estado que servem as suas localidades, em Alcanena passa-se o contrário. Em 2017, António Alexandre mandou cimentar uma parte do seu terreno, que vai do portão da sua casa até ao final do terreno, perpendicular à Avenida Marquês de Pombal, junto à Escola Secundária de Alcanena, na estrada principal que atravessa o centro da vila. “Na mesma altura em que mandei cimentar o terreno aparecem, um dia, máquinas da Câmara de Alcanena para alcatroar a minha estrada. Fizeram-no sem a minha permissão. Na estrada percebe-se que metade está cimentada e outra está alcatroada”, critica a O MIRANTE.