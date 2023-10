Projecto refeitório escolar da Duarte Lopes nomeado para prémio de nutrição

O projecto R23 foi nomeado para o prémio “Viver Saudável” na categoria “Alimentação Colectiva e Restauração”, promovido anualmente pela revista Viver Saudável, ligada aos nutricionistas.

O projecto implementado pela Câmara Municipal de Benavente na Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Duarte Lopes foi seleccionado para estar entre os dois nomeados finais.

O vencedor será conhecido no dia 23 de Novembro na cerimónia de entrega dos prémios e que vai decorrer no Casino Estoril. “Independentemente do resultado final, a autarquia estará presente com a sua técnica superior de nutrição e a sua equipa, um trabalho conjunto que tornou possível o sucesso do projecto. O exemplo será levado para outros refeitórios escolares do município”, lê-se na nota da Câmara Municipal.

O R23 promove a alimentação saudável e equilibrada na escola através de um conceito mais apelativo para os alunos. O objectivo é cativar os alunos a tomarem as suas refeições nos refeitórios escolares, incutindo ideias mais próximas do ambiente, da sustentabilidade e da saúde.