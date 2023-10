Ourém vai colocar 40 habitações no mercado de arrendamento a custos acessíveis

A Câmara Municipal de Ourém assinou um acordo de colaboração com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) no âmbito do protocolo para Projectos de Habitação a Custos Acessíveis do Médio Tejo. O acordo vai permitir a disponibilização de 40 habitações para colocar no mercado de arrendamento com rendas acessíveis, num investimento de cerca de 6,7 milhões de euros.

As habitações a edificar em Ourém e na região do Médio Tejo destinam-se a oferta habitacional com rendas acessíveis, dando resposta às famílias que não encontram respostas no mercado tradicional por incompatibilidade entre os seus rendimentos e as rendas praticadas.

A cerimónia de assinatura do acordo decorreu em Alcanena, na presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e da ministra da Habitação, Marina Gonçalves. O acordo estabelecido terá como interlocutor a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e tem por objectivo garantir o desenvolvimento de projectos de habitação a custos acessíveis, para construção ou reabilitação de habitações nos concelhos do Médio Tejo. No total foram assinados acordos de colaboração que correspondem à construção ou reabilitação de 226 fogos, representando um investimento global superior a 32 milhões de euros. A formalização dos acordos de colaboração acontece três meses depois da celebração do protocolo inicial de cooperação, documento que estipula a colocação no mercado de 1.132 habitações em arrendamento acessível, num investimento superior a 148 milhões de euros.