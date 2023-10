Alunos estrangeiros aumentam em Benavente

O número de alunos estrangeiros tem vindo a aumentar no concelho de Benavente sobretudo de nacionalidade brasileira. Segundo o presidente da câmara, Carlos Coutinho, 15% dos alunos das escolas do concelho não são portugueses. O autarca disse na Assembleia Municipal de Benavente, em resposta aos pais que reclamam vagas para os filhos nas creches do município, que este aumento no número de crianças também contribui para a falta de lugares disponíveis nesta valência.

Carlos Coutinho diz que está do lado da Segurança Social a abertura das 60 vagas de creche em Samora Correia, no antigo edifício dos Miúdos e Companhia. Recorde-se que é a Fundação Padre Tobias que vai gerir este espaço.

Em Novembro abrem novas candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência e a Fundação Padre Tobias vai concorrer à construção de uma nova creche com o apoio da autarquia. Uma obra que nunca ficará pronta em menos de três a quatro anos.

Os autarcas da Assembleia de Freguesia de Samora Correia também se mostraram preocupados com o assunto. Augusto Marques, presidente da junta de freguesia, disse que num raio de 30 quilómetros não existem vagas em creche sendo que havia apenas lugares na Glória do Ribatejo (Salvaterra de Magos) e na Póvoa de Santa Iria (Vila Franca de Xira).