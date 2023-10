Biblioteca do Agrupamento Vale Aveiras foi requalificada para se tornar mais atractiva

A biblioteca do Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, situada na escola sede, em Aveiras de Cima, concelho de Azambuja, foi alvo de obras de ampliação e requalificação com o objectivo de se tornar mais cómoda e atractiva para alunos e professores. O espaço foi inaugurado na tarde de 6 de Outubro, que é o Dia do Agrupamento.

Para a directora do agrupamento, Lourença Simões, este era um investimento necessário já que a biblioteca “era um espaço pouco atractivo para os alunos”, nomeadamente ao nível do mobiliário que apresentava desgaste provocado pelos anos de utilização. “Houve esta oportunidade de concurso a nível nacional e apresentamos a nossa candidatura em parceria com a câmara municipal”, acrescentou a O MIRANTE a directora, referindo-se ao concurso da Rede de Bibliotecas Escolares através do qual o agrupamento conseguiu financiamento.

Também a associação de pais, sublinhou a responsável, contribuiu com verba para aquisição de material e a Câmara de Azambuja assegurou a execução da obra. Os trabalhos incluíram a substituição de todo o mobiliário desde mesas a estantes, sofás e cadeiras e a ampliação da sala.